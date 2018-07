Proef heterdaadmeldingen via Buurtwhapsappgroepen uitgebereid

Het Operationeel Centrum stuurt het bericht naar de beheerder van de BuurtWhatsAppgroep die dit vervolgens in zijn groep deelt. Zo krijgt de politie naast bijvoorbeeld Burgernet en de eigen socialmedia-accounts nog een middel om bewoners alert te maken na een misdrijf en de pakkans van criminelen te vergroten. Om de heterdaadkracht te vergroten is snelheid nodig. Hoe eerder bewoners of ondernemers over een misdrijf horen, des te groter de kans dat een verdachte wordt aangehouden.

In de proef kunnen deelnemers niet via WhatsApp zelf reageren. Hebben ze iets gezien wat de politie kan helpen bij het oppakken van verdachten, dan bellen ze direct met 112. Mogelijk kunnen deelnemers in de toekomst wel meteen op berichten reageren.

Voorbeeld van een bericht

Dit is een bericht van de politie, i.v.m. een (inbraak, overval, vermissing etc) in de omgeving van de (locatie: straat + stad) wordt u verzocht uit te kijken naar een (man/vrouw) met het volgende signalement (huidskleur, leeftijd, postuur, lengte, kleding, etc) Heeft u informatie? Bel 112.