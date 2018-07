Politiebureau Leidschendam-Voorburg wijzigt openingstijden

Vanaf 14 juli is dit bureau voor het doen van aangifte geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur.



Buiten deze tijden en op feestdagen is het politiebureau gesloten voor het publiek. Wel is het in spoedgevallen mogelijk om via de intercom contact te leggen met het service centrum van de politie. Deze nieuwe openingstijden zijn besproken met de gemeente.



Mogelijkheden aangifte

Het aanpassen van de openingstijden is noodzakelijk in verband met beperkte politiecapaciteit en het is mogelijk omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om een aangifte of melding te doen via www.politie.nl of via 0900-8844 een afspraak maken. Meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen, leest u op www.politie.nl/aangifte.



Beschikbaar op straat

Omdat het politiebureau voor het publiek korter is geopend, zijn ook minder agenten nodig om het bureau bemand te houden. Deze agenten komen beschikbaar voor ander politiewerk op straat.



Contact

De politie blijft 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en beschikbaar. Wilt u met de politie in Leidschendam-Voorburg in contact komen, kan dat via 0900-8844 of via www.politie.nl. Heeft u met spoed politie nodig, bijvoorbeeld als iemands leven in gevaar is of als u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak, kunt u altijd bellen met 1-1-2.



Social media

Via social media kunt u politie Leidschendam-Voorburg ook volgen:

Twitter: @PolLeidVburg

Instagram: @politie_leidschendam_voorburg

Facebook: @politieleidschendamvoorburg