Politie onderzoekt brand Arkel

De politie zal forensisch onderzoek uitvoeren om te zien of de oorzaak van de brand in de schuur te achterhalen is. Tot die tijd wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s. Agenten gaan in gesprek met buurtbewoners en andere mogelijke getuigen. Mensen die meer informatie of misschien zelfs camerabeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.