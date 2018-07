Verdachte schietincident Het Steen binnen drie dagen gepakt

Hoewel er nu dus een verdachte is aangehouden in deze zaak, is de recherche van Rotterdam-Oost nog op zoek naar getuigen. Gezien het tijdstip en de hoeveelheid mensen op straat, bestaat er een grote kans dat er nog mensen zijn met wie de politie nog niet heeft gesproken.

Heeft u iets gezien, laat het ons dan weten via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.