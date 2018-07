Auto-inbreker op heterdaad aangehouden

Een alerte getuige belde rond 01.45 uur de politie nadat er al enige tijd een auto met gedoofde verlichting op de dijk stond. De bestuurder van het voertuig liep tussen geparkeerde auto’s. Verschillende eenheden van de politie reden tijdens de melding naar de locatie. Ondertussen werd duidelijk dat de man in een auto had ingebroken en een tas had weggenomen. Hij was inmiddels weggereden richting Hoge Zwaluwe.