Kaderlid motorclub aangehouden voor liquidatiepoging

Oosterhout - Een 42–jarige man uit Breda, tevens kaderlid van de motorclub Kings Syndicate (die onder anderen bestaat uit voormalige leden van No Surrender), is dinsdag 3 juli op verzoek van de Belgische politie in Oosterhout aangehouden. Hij wordt verdacht van een liquidatiepoging die donderdag 6 april 2017 plaatsvond in België.