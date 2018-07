Drie drugsdealers aangehouden

De politie vermoedde dat het drietal drugs verkocht op straat in Helmond en hield ze daarom in de gaten. Nadat de collega’s zagen dat twee personen daadwerkelijk drugs kochten werden deze twee aangehouden. De auto waar de dealertjes in reden werd achtervolgd en uiteindelijk op de Deurneseweg aan de kant gezet. Eén van de mannen probeerde nog te voet te vluchten, maar de collega’s wisten hem al snel te achterhalen. Hij bleek een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs en vele honderden euro’s op zak te hebben. Ook de doorzoeking van de wagen leverde nog eens een handelshoeveelheid drugs op.

De auto, de drugs en het geld zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het drietal is in verzekering gesteld. De afnemers van de drugs zijn na verhoor weer vrijgelaten.