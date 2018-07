Twaalfhonderd extra ogen in één dag

In een dag bijna twaalfhonderd extra camera’s, waarover de politie kan beschikken bij het oplossen van inbraken, berovingen, overvallen of andere misdrijven. Een van de projectleiders Camera in Beeld, Anton van de Streek, begint er op een prettige manier aan te wennen. ‘De bereidheid om de politie te helpen bij opsporingsonderzoeken is kennelijk erg groot. Iedere keer dat het project in het nieuws komt, melden heel veel particulieren en bedrijven enthousiast hun beveiligingscamera’s aan bij het netwerk. Ter vergelijking: op een normale dag zijn dat er zo’n zestig.’