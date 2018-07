Nieuwe ontwikkelingen in moordonderzoek bij Team West en Opsporing Verzocht

Geweldsincidenten in het centrum | Delft

Er hebben de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten in het centrum van Delft plaats gevonden. Bij Team West worden er beelden getoond van de schutter die op dinsdagochtend 12 juni een pand aan de Beestenmarkt onder vuur nam.

Steekincident Johanna Westerdijkplein | Den Haag

Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, heeft een 32-jarige man uit Den Haag drie mensen neergestoken in de omgeving van het Westerdijkplein in Den Haag. De politie heeft in het onderzoek een zeer specifieke onderzoeksvraag.

Cold Case Wassenaarseslag 2004 | Wassenaar

Op 4 juli 2004 werd het lichaam van een onbekende vrouw in het duingebied in Wassenaar aangetroffen. Tot op heden is zij niet herkend en ligt zij begraven in een ‘naamloos’ graf in Wassenaar. Het Cold Case team van de politie eenheid Den Haag hoopt achter de identiteit van deze vrouw te komen.

Tips WhatsApptiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers hun tips doorgeven via de WhatsApptiplijn: 06-17214856.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht dinsdag om 20.30 uur op NPO2 en op woensdag herhaald rond 12 uur.