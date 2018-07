Hacker dupeert tientallen klanten postorderbedrijf

De politie zet het onderzoek naar de oplichters voort. Daaruit moet blijken hoe de accounts werden gehackt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie krijgt vaker te maken met oplichting via accounts van webwinkels en postorderbedrijven. Fred Ootes, teamleider van het cybercrimeteam Noord-Holland: “We zien nog steeds dat mensen voor al hun email- en webwinkelaccounts hetzelfde wachtwoord gebruiken. Onbedoeld speel je criminelen hiermee in de kaart. We adviseren om in plaats van een wachtwoord, altijd een wachtzin te gebruiken en die regelmatig te wijzigen. Hiermee maak je het criminelen moeilijker.”