Uitzending Onder de Loep en SMS-actie levert tip op in onderzoek Daan Mellée

De politie heeft vlak voor de uitzending van Onder de Loep een SMS-bericht naar ongeveer vijfhonderd telefoonnummers gestuurd. De bij de SMS-actie gebruikte telefoonnummers zijn uit het onderzoek in de zaak naar voren gekomen. In de SMS riep de politie op om de uitzending van Onder de Loep te bekijken en om contact op te nemen als men over informatie in de zaak beschikte.

