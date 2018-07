Aanhouding na achtervolging, politie zoekt getuigen

De bestuurder van de bedrijfs-bus volgde de verdachte en hield intussen de politie op de hoogte van de locatie waar ze zich bevonden. Eenheden van verschillende teams gingen ter plaatse en namen op de A15 de achtervolging over. De verdachte slingerde met een gangetje van 90 kilometer per uur over de snelweg in de richting van Nijmegen. Ter hoogte van de A325 nam hij de afrit en keerde vervolgens op de weg waardoor hij enige tijd tegen het verkeer in reed. Hierbij konden hem tegemoetkomende bestuurders de spookrijder ternauwernood ontwijken. Nadat de spookrijder door de middenberm was gereden vervolgde hij zijn weg over de A15 in de richting van Rotterdam. Bij de afrit op de A15 ter hoogte van Kesteren, toen de verdachte weer probeerde te keren en tegen het verkeer in te rijden, wist de politie de verdachte tot stoppen te dwingen. Hierbij raakte een tweetal politievoertuigen beschadigd. De verdachte werd meteen aangehouden en moest mee naar het bureau voor verhoor en voor een bloedproef.