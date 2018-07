Politie zoekt getuigen na inbraak bij Dienst Vervoer & Ondersteuning

Zutphen - Er is een rechercheonderzoek gestart na een inbraak bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning in Zutphen. In de nacht van zondag op maandag wisten de daders binnen te komen in het gebouw aan de Verlengde Ooyerhoekseweg. Bij de inbraak zijn onder meer vuurwapens buitgemaakt.