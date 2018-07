Getuigen van brand strandpaviljoen gezocht

Zondagochtend rond 04.45 uur kreeg de politie melding van voorbijgangers dat er vlammen uit een strandpaviljoen kwamen aan de Kanaalweg. De brandweer werd gealarmeerd en bluste de brand.

Vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken en de politie doet onderzoek hiernaar. Getuigen, of mensen die meer weten hierover, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.