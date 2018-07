Getuigen van pinnen onder bedreiging gezocht

Donderdagochtend 12 juli rond 02.30 uur fietste een 18-jarige Utrechter op de Leidseweg richting de Muntkade. Ter hoogte van de Koningsbergerstraat sprong een man achterop zijn fiets en vroeg om geld. Het slachtoffer weigerde in eerste instantie waarop de man hem bedreigde. Ze reden via de J.P. Coenbrug en de J.P. Coenstraat naar de Kanaalstraat, waar het slachtoffer onder bedreiging geld moest pinnen bij de Rabobank. Vervolgens zijn ze samen teruggereden tot de J.P. Coenbrug. Daarna liep de man weg richting Molenpark.

Kort daarna, rond 03.00 uur, werd een 20-jarige Utrechter op de Leidseweg ook bedreigd door een man. Hij dwong het slachtoffer ook geld voor hem te pinnen bij dezelfde bank.

Zondagochtend 22 juli vond rond 02.50 uur een vergelijkbare straatroof plaats op de Kanaalweg. Een 23-jarige Utrechter fietste over de Kanaalweg in de richting van de Muntbrug. Hij zag midden op de weg een man staan die zijn stuur vastpakte waardoor hij moest stoppen. De man vroeg om geld en dwong hem te gaan pinnen bij dezelfde bank op de Kanaalstraat. Toen bleek dat het slachtoffer geen geld had, ging de man er met een ander eigendom van hem vandoor.

De opgegeven signalementen: kale/kortgeschoren blanke man, 30-35 jaar oud, ongeveer 1.90 m, mager postuur, onverzorgd uiterlijk. Hij dreigde met een wapen.

De politie onderzoekt deze zaken en vraagt getuigen, of mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844.