Getuigen van straatroven gezocht

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 juli werden twee 17-jarige jongens in het Majoor Bosshartplantsoen aangevallen en beroofd. Twee jongens op één scooter en twee jongens op elk een scooter en kwamen rond 00.30 uur bij hen staan en stelden hen vragen. Al snel daarna sloegen ze de jongens en wilden hun telefoons afpakken. Toen zij weg probeerden te komen, werden ze getrapt en geslagen. De jongens op de scooters reden weg richting Overvecht via de Kardinaal de Jonghweg en in de richting van de binnenstad.

Later op de avond, rond 22.30 uur, werden de telefoon en fiets van een 14-jarige jongen die met vriendjes in het plantsoen was, afgepakt door twee mannen.

Op donderdagavond 19 juli rond 18:20 spraken twee jongens op een scooter een 19-jarige Utrechter in het Griftpark aan en vroegen om tabak. Daarna probeerden zijn telefoon af te pakken. Toen dat niet lukte, reden ze weg richting de Wittevrouwensingel. Later op de avond, rond 23.15 uur, werd een 18-jarige jongen die met een vriend op een bankje in het park zat aangesproken door drie jongens. Daarna voegden zich nog drie jongens bij hen. Eerst vroegen zij om een sigaret, maar daarna werden ze opdringerig en pakten de telefoon van de jongen af. Toen hij hem terugpakte, werd hij in zijn gezicht geslagen. Daarna werd zijn fiets in het water gegooid.

De signalementen van de straatroven vertonen overeenkomsten: het gaat steeds om lichtgetinte mannen, van 17-20 jaar oud, rond de 1.80 m. Eén uit de groep was opvallend kleiner. Zij waren met een scooter, fiets of lopend.

De politie doet onderzoek naar de straatroven en onderdeel hiervan is de vraag of het om dezelfde daders gaat. Getuigen, en mensen die meer weten hierover, wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.