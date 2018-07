Insluiper aangehouden

Een man die in een woning op de Balistraat verbleef, merkte zondagochtend dat spullen van hem waren verdwenen. De dag ervoor had hij de balkondeur opengezet vanwege het warme weer. Hij had ingesteld dat hij een sms krijgt wanneer er met zijn bankpas wordt gepind. Na de ontdekking dat zijn spullen weg waren, kwam er melding via zo’n sms dat er bij een tankstation op de Carthesiusweg werd gepind. De centralist van de meldkamer nam contact op met het tankstation en met het signalement van de pinner, konden agenten de betreffende man met de bankpas aanhouden. Deze 35-jarige Utrechter had meer spullen van het slachtoffer bij zich. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Bijzondere aanhouding

Het aanhouden van insluipers komt relatief weinig voor. Bij deze vorm van inbraak komt een inbreker via een open raam of deur binnen. Dit gebeurt snel en laat meestal geen sporen achter. Als er geen getuigen zijn en de buit niet teruggevonden wordt, zijn er meestal geen aanknopingspunten om zo’n zaak op te lossen.

De politie waarschuwt dan ook om ramen en deuren niet open te laten staan als u er zelf geen zicht op heeft. Ziet u een insluiping? Bel dan direct 112 en probeer een signalement te onthouden.