Beroving in Zaandam

Een 21-jarige man uit Almere is samen met twee vrienden op pad in Zaandam. Ze hebben hier afgesproken met twee vrouwen en na deze ontmoeting parkeren ze uiteindelijk hun auto op de Bloemstraat in Zaandam. Als ze hier nog geen 5 minuten staan komen er 5 mannen aan en worden de jongens bedreigd met een vuurwapen en een mes. Onder die dreiging worden ze beroofd van hun spullen. Een slachtoffer weet te ontkomen en belt de politie.

Nog dezelfde avond wordt er een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden die voldoet aan het opgegeven signalement.

De politie doet nader onderzoek.

2018146901