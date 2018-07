Schietincident in de Beethovenstraat

Het signalement van de voortvluchtige verdachte luidt:

- man

- rood/zwart gestreepte korte broek

- blauw overhemd

- zwart tasje

- circa 1.60 m lang

- gespierd postuur

- circa 35 a 40 jaar

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u info voor de recherche? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.