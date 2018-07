Getuigen van mishandeling in Vlaardingen gezocht

Het slachtoffer fietste op de Trekkade in de richting van Vlaardingen. Hij had zojuist een andere fietser ingehaald, maar die kwam hem toch weer voorbij rijden. Daarbij duwde hij de Maassluizer van zijn fiets, die daardoor ten val kwam. Ook de ‘duwer’ zelf kwam ten val. De 70 jarige brak zijn been bij de val en kon niet meer opstaan. De veroorzaker van de val stond wel op en is zeer korte tijd later verdwenen zonder zijn identiteit kenbaar te maken.



Enkele mensen zijn getuige geweest en hebben het slachtoffer ook geholpen. De man die de duw gaf is echter nog steeds niet bekend. Daarom zijn de vragen van de politie als volgt: Wie heeft er iets gezien van de mishandeling en heeft nog niet met de politie gesproken of wie kent de dader? Neem svp contact op met de politie Eenheid Rotterdam via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000