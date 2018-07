Held vangt tasjesdief Kappeynestraat

Zaterdag rond 14.00 uur liep er een vrouw op de Kappeynestraat in Rotterdam-Blijdorp toen ze uit het niets van achteren werd vastgepakt door een man, die het op haar schoudertas had gemunt. Een voorbijganger die dit zag gebeuren, bedacht zich geen seconde en schoot te hulp. Hij pakte de berover vast en belde de politie. De agenten die er snel waren, namen de 21-jarige Rotterdammer over van de dappere voorbijganger en namen hem mee naar het bureau.