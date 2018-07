Man met vuurwapen aangehouden

Zondag rond 10.30 uur kwamen politieagenten op de melding af dat een man een vrouw mishandelde in Rotterdam Charlois. De man, om wie het ging, liep net richting de kelder toen de agenten binnenkwamen. Volgens het slachtoffer had hij een vuurwapen bij zich. De politiemensen twijfelden daarom niet en voerden een BTGV (Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten) uit op de verdachte. Er zat na fouillering geen vuurwapen in zijn broekzakken, echter wel in zijn tas. De Rotterdammer is meteen meegenomen en zit vast.