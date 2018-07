Vluchtende verdachte niet veilig voor politiehond

Rond 4.50 uur werden meerdere agenten gestuurd naar de Dumasstraat, waar op dat moment in een woning ingebroken zou worden. De agenten kamden de omgeving uit , maar troffen geen huis aan waar ongenode gasten waren binnen geweest. Twee of drie mannen die in een steegje tussen de Lamartinestraat en Molièreweg liepen, zagen de agenten wél. Ze maakten zich bij het zien van de politie direct uit de voeten en lieten allerlei inbrekersgereedschappen, sieraden en een spelcomputer achter.



Verstopt

Eén van hen wist te ontsnappen, maar de agenten gaven niet op. Zij haalden er een hondengeleider bij die al zoekend luidkeels riep dat hij de hond zou inzetten. De verdachte dacht kennelijk dat het dier hem niet zou opsporen, maar niets was minder waar. De hond vond de man verstopt tussen een schuurtje en een heg en beet hem in zijn been. De man werd gearresteerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij aan zijn bijtwond behandeld, waarna hij alsnog mee naar het bureau kon.

De politie zoekt uit waar de aangetroffen sieraden en spelcomputer thuishoren.