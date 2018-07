Dronken automobiliste rijdt tegen boom

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. Politie en ambulancedienst gingen naar het ongeval. De auto was hard tegen de boom gereden, waardoor de boom op de plaats stond, waar eigenlijk het motorblok hoorde te zitten. De vrouw (38) uit Hulst had teveel alcohol gedronken. Het resultaat van de ademtest was 1.200 ug/l, bijna zes keer de toegestane hoeveelheid.