Achtervolging na diefstal

Achtervolging

Meerdere agenten waren betrokken bij de achtervolging die via Hoensbroek uiteindelijk op de Italiëlaan in Heerlen eindigde. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De 40-jarige bestuurder van de auto raakte daarbij gewond is en naar het ziekenhuis vervoerd. De bijrijder wist tijdens de achtervolging te ontkomen en is niet meer aangetroffen.

Getuigen gezocht

Was u getuige van de diefstal of de achtervolging? Of heeft u meer informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Deel uw informatie dan via 0900–88 44. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen die over beeldmateriaal van deze achtervolging beschikken, worden verzocht deze beelden via onderstaand formulier ter uploaden in het kader van het onderzoek. Ook medeweggebruikers die moesten uitwijken als gevolg van de achtervolging, worden verzocht zich te melden.