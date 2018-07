Verdachte aangehouden onderzoek brandstichting Lindelaufer Gewande

In de nacht van 13 op 14 maart brandde een loods uit op het bedrijventerrein Lindelaufer Gewande in Voerendaal. Het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde op dinsdag 17 juli jl. aandacht aan deze zaak. Deze brandstichting is één van de incidenten die verband houden met de ondermijning van het gezag in Voerendaal.

In de uitzending werden beelden getoond van een bestelbusje en van een persoon die de bewuste nacht over een hek van het bedrijventerrein klom. Er kwamen na de uitzending verschillende tips over het bestelbusje binnen.