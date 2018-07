Drie jonge mannen aangehouden tijdens inbraak

Bij de meldkamer kwam omstreeks 03.20 uur de melding dat er jongens in een gebouw aan de Hoek van Hollandlaan ingebroken hadden en daar binnen liepen. De agenten troffen een opengebroken raam aan en zagen in het gebouw twee jongens kruipen. De jongens werden gesommeerd naar buiten te komen. In het pand werden diverse opengebroken apparaten aangetroffen waar muntgeld uitgehaald was. Buiten troffen de agenten naast het pand een jongeman aan die, naar het leek, op de uitkijk stond. Ook hij werd aangehouden.

De drie jonge mannen, in de leeftijd van 19 en 17 jaar allen uit Den Haag, zitten nog vast voor verhoor.