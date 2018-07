Getuigen autobrand gezocht

Rond 20.30 uur stond er een Volkswagen Tiguan geparkeerd op de Disselboom. Toen de voorzijde van deze auto in brand stond, is een persoon met een scooter nabij de auto gezien. De bestuurder droeg een integraalhelm waarvan de klep gesloten was en reed vanuit stilstand weg in de richting van de Dorsvlegel.



Iets gezien?

Was u rond dit tijdstip in de Boerenstreek of op de Disselboom en heeft u wellicht iets gezien? Kent u, of bent u de bestuurder van de scooter? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken en verzoeken wij u contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het tipformulier. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.