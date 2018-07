Twee doden en gewonde na explosie in appartement

Arnhem - De explosie en brand in een appartement aan de Daphnestraat maandagavond in Arnhem heeft ernstige gevolgen gehad. Twee slachtoffers zijn overleden in het ziekenhuis, een derde ligt gewond in het ziekenhuis. Een derde man was weggelopen bij de brand, hij is vanochtend vroeg door een voorbijganger gevonden bij de Brabantsingel in Arnhem.