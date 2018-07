Man aangehouden na mishandeling dorpsgenoot

Het slachtoffer liep rond 23.40 uur over de Flemingstraat toen er een conflict ontstond met zijn dorpsgenoot. Dit liep op een gegeven moment uit de hand toen de man het slachtoffer te lijf ging met een ijzeren voorwerp. De Zandvoorter probeerde zich nog te verweren, maar hij kon niet tegen zijn belager op. Ondertussen werd de politie gealarmeerd die ter plaatse de verdachte kon aanhouden en overbrengen naar het politiebureau.

Wat de aanleiding was van het conflict tussen de twee dorpsgenoten, is onduidelijk en de politie heeft de zaak in onderzoek.

