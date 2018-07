Opzettelijke aanrijding

De twee mannen hadden op de Heiligerweg omstreeks 11.30 uur om onbekende reden ruzie met elkaar gekregen. De Krommenieër ging na enige tijd bekvechten een bestelbusje in en reed vervolgens met opzet tegen slachtoffer aan. De man stapte nog wel uit om te kijken naar de Schoorlenaar maar ging er daarna snel vandoor. Door oplettende getuigen en een burgernetmelding, kon de bestuurder niet veel later in zijn woning worden aangehouden. De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het slachtoffer werd door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

