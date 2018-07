Twee aanhoudingen na mishandeling

Rond 01.15 uur ontvingen agenten een melding dat er een vechtpartij gaande was in het fietstunneltje. Hier troffen zij het slachtoffer aan die, met zwaar letsel, direct met de ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de vermoedelijke belagers van het slachtoffer werd snel achterhaald. De Spaardammer kon in zijn woning worden aangehouden en de Velsenaar meldde zich op het politiebureau.

Wat de toedracht van de vechtpartij en de mishandeling is, is nog niet duidelijk en wordt door de politie onderzocht.