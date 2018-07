Vier Amsterdammers op heterdaad betrapt en aangehouden

Volgens een getuige, probeerde het viertal rond 04.00 uur een voordeur aan de Scheibeekstraat open te breken. De getuige riep dat zij zich uit de voeten moesten maken en alarmeerde de politie. De Amsterdammers gingen er vervolgens vandoor in een auto in de richting van de Aletta Jacobslaan. Door een goed opgegeven signalement en vluchtrichting, kreeg de politie de vier snel in de smiezen. Op de Dorpsstraat werd de auto langs de kant gezet en werden de inbrekers aangehouden. Tijdens de fouillering werden ook meerdere inbrekerswerktuigen aangetroffen en in beslag genomen.

