Slachtoffer Beethovenstraat overleden

Amsterdam - Het slachtoffer van het schietincident in een horecagelegenheid aan de Beethovenstraat, een 62-jarige man uit Amsterdam, is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De man is een bekende van politie/justitie. Het rechercheonderzoek door de politie gaat onverminderd voort. De dader is nog voorvluchtig.