Man met mes aangehouden

De politie had kort daarvoor een melding binnengekregen dat de man in een woning aan de Sleepnetstraat had gedreigd mensen op straat te gaan neersteken. Hierna liep hij met een mes de straat op. Direct gingen meerdere agenten naar de man op zoek, met ondersteuning van het Rapid Response Team. In de Pluvierstraat zagen ze de man lopen en riepen dat hij op zijn knieën moest gaan zitten en zich moest overgeven. De man reageerde door een mes te trekken. Hierop richtten ze hun vuurwapen op hem en riepen dat ze de politiehond gingen inzetten. Het Rapid Response Team liet weten de taser te gebruiken als hij niet zou luisteren. De man gooide het mes weg en ging op de grond liggen zodat de agenten hem konden boeien. De man zit vast en wordt verhoord. Bij het incident vielen geen gewonden.



Rapid Response Team

De leden van de Rapid Response Teams zijn 24 uur per dag beschikbaar. Ze rijden door het hele land om snel op de plek van een incident te kunnen zijn en bijstand te bieden aan reguliere politiemensen die meestal als allereerste ter plaatse zullen zijn. Alles is erop gericht de dreiging van geweld of het geweld zelf zo snel mogelijk te stoppen. De Rapid Response Teams maken onderdeel uit van de Dienst Speciale Interventies (DSI), waar goed getrainde en zwaarbewapende specialisten van politie en defensie zijn ondergebracht.