Politie doet onderzoek na aantreffen dode vrouw in Leiden

Omdat de omstandigheden rondom de dood van de vrouw verdacht zijn is de politie, onder leiding van een officier van justitie, een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de identiteit van de vrouw en de doodsoorzaak. De politie houdt er rekening mee dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het vermoeden bestaat dat de vrouw al wat langer in het water heeft gelegen. Twee mannen uit Leiden van 44 en 50 jaar zijn als verdachte in dit onderzoek aangehouden. Zij zitten momenteel vast en worden verhoord. Zij zitten in volledige beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Hun mogelijke rol bij de dood van de vrouw wordt onderzocht.



Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die de afgelopen weken iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Stevenshofdreef in Leiden wat mogelijk met de dood van de vrouw te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met het TGO-team via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.