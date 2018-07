Politie zoekt getuigen overval bezorger

In eerste instantie namen de verdachten zijn fiets mee maar brachten deze kort hierop weer teug. Ze pakten het eten uit de box op de fiets en gingen ervandoor. Drie renden weg en een vluchtte weg op een fiets.

De politie is druk bezig met het onderzoek en zoekt daarom getuigen die iets weten of gezien hebben. Zij kunnen bellen met het telefoonnummer 0900-8844 of hun informatie doorgeven via onderstaand tipformulier.