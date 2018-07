Dief na speurwerk benadeelde ingerekend door de politie

Een 19-jarige Tilburgse was maandagmiddag aan het werk als verkoper van krantenabonnementen bij de uitgang van de Barones op de Karrestraat. Ze had haar Eastpak rugtas tegen een muurtje gezet. Ze ontdekte rond 16.00 uur dat haar tas gestolen was. Ze keek in de app mobiel bankieren op haar mobiele telefoon en zag dat met haar bankpas gepind was bij een boekwinkel en een telefoonzaak. Ze blokkeerde haar pasje. Samen met een collega ging ze naar beide zaken om daar poolshoogte te nemen. De dief bleek in de telefoonwinkel op camerabeelden te staan.