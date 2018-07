Drugsafval achtergelaten in vrachtauto

We zijn op zoek naar mensen mogelijk iets bijzonders hebben gezien langs of nabij het Middenhof in Rilland. Mogelijk bent u onbewust getuige geweest van het achterlaten van de vrachtwagen of hebt u personen weg zien lopen. Hebt u informatie? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844 of via Whats App (06 12 20 70 06). U kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000.