Opnieuw bushokjes vernield in Kaatsheuvel en omstreken

Kaatsheuvel, Loon op Zand, Sprang-Capelle, Waalwijk - Maandagavond zijn er zeven bushokjes vernield in respectievelijk Kaatsheuvel (3), Sprang-Capelle (2), Waalwijk (1) en Loon op Zand (1). Twee weken geleden werden ook al negen abri’s vernield. De politie is extra waakzaam en is dringend op zoek naar getuigen.