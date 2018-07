Tilburger op gestolen bromfiets aangehouden voor heling

Agenten zagen rond middernacht op de Hoffmanlaan een man zonder helm op een bromfiets rijden. Ze zagen bovendien dat op de plek van de kentekenplaat een stuk karton bevestigd was waarop met viltstift een nummer op was geschreven. Ze gaven een stopteken waaraan de bestuurder direct voldeed. Hij vertelde dat hij geen rijbewijs had en dat de scooter van een vriend was. Het nummer opgeschreven op het karton bleek niet overeen te komen met de kenmerken van het voertuig. Bij verdere navraag via de Meldkamer bleek dat de brommer op 25 juli 2018 gestolen was in de wijk het Goirke. Hierop is de 18-jarige bestuurder aangehouden ter zake heling.