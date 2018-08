Op te lossen zaken in Apeldoorn, Arnhem, Deventer

Arnhem, inbraak in tandartspraktijk

Tussen woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018 wordt er ingebroken bij een tandartspraktijk aan de Slochterenweg in Arnhem. Naast andere eigendommen wordt een bankpas weggenomen waarmee op die 29e maart bij verschillende banken wordt gepind. Wie herkent deze pinner?

2018134089

Apeldoorn, overval op winkel

Een jongeman doet op woensdag 13 juni 2018 een poging tot een overval op een winkel aan de Mariastraat in Apeldoorn. De onbekende jongeman gaat vanuit de winkel achter één van de kassa’s staan en dreigt een medewerkster de kassa te openen. Medewerkster drukt echter de alarmknop in en de verdachte vlucht. Wie herkent de overvaller en/of de fietser?

2018260254

De camerabeelden zijn op woensdag 1 augustus rond 18:00 uur te bekijken op Gezocht&Vermist op www.politie.nl en op de facebookpagina van Bureau GLD.

Man met rode racefiets steelt laptop uit huis Deventer

Opsporingsprogramma Onder de Loep laat op woensdag 1 augustus rond 20:00 uur via Facebook beelden zien van een onbekende man met een rode racefiets die in een woning aan de Rijsterborgherweg in Deventer inbreekt en vervolgens een laptop wegneemt. De beelden zijn ook te zien op Gezocht & Vermist op www.politie.nl.



Herkent u een of meerdere personen op de camerabeelden of heeft u andere informatie over deze zaken neemt u dan contact op met de politie.