Scan Eagle van Defensie als proef bij intocht Nijmeegse Vierdaagse

Nijmegen - De zogenaamde Scan Eagle, Defensie’s meest geavanceerde onbemande vliegtuigje zal vrijdag 20 juli a.s., de dag van de intocht, boven Nijmegen vliegen ter ondersteuning van de Politie. Het gaat om een proef op verzoek van de politie. De UAV (Unmanned Aerial Vehicle) zal vanaf die vrijdag om 10.00 uur gaan vliegen en blijft tot 21.00 uur in de lucht. Er is door de ministers van Defensie, en Infrastructuur & Waterstaat toestemming gegeven om die dag te vliegen.