Overval op snackbar

Omstreeks 21.45 uur zaten de eigenaar en eigenaresse van de snackbar achter de toonbank aan een tafeltje wat te praten, toen er plotseling door de achterdeur een man de snackbar binnenkwam. De man dreigde met een wapen en eiste geld. Nadat de overvaller een nog onbekend geldbedrag buit had gemaakt, verdween hij weer via de achterdeur in de richting van de Dracht. Bij de overval raakte niemand gewond.

De verdachte is een man met een licht getint uiterlijk. Hij had een lengte van ongeveer 1,85 meter en een dun postuur. Hij was geheel in het zwart gekleed.

2018125848