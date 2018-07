Waarschuwing: gif gestolen bij inbraak Leids museum

Bij de inbraak werd het gif Curare uit het depotgebouw van het museum gestolen. Curare is een (pijl)gif dat onder andere door inheemse stammen wordt gebruikt voor de jacht. Het gif was opgeborgen in een kluis die afgelopen nacht tijdens de inbraak uit het museum werd ontvreemd.



Over het gif

Het gif is een klein zwart blokje, iets kleiner dan een suikerklontje en zit in een klein glazen potje met een rode deksel. Op het potje zit een oud uitziend etiket met daarop de naam van het gif: Curare. Dit is een zeer giftig middel en kan dodelijk zijn.



De politie roept mensen die het gif aantreffen op direct contact op te nemen en het niet aan te raken.

Oproep getuigen

De recherche doet onderzoek naar de inbraak in het museum en roept getuigen of mensen die meer informatie over deze inbraak hebben op zich te melden. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.