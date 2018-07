Aanhoudingen na diefstal veilingkarren

Uit onderzoek blijkt dat er honderden karren waren weggenomen door twee verdachten. De gestolen karren werden als schroot door hen doorverkocht aan een sloperij in Brabant. Agenten hielden de twee nauwlettend in de gaten, waardoor zij met een lading gestolen veilingkarren in Zwijndrecht konden worden aangehouden. De twee zitten nog vast en het onderzoek wordt voortgezet.



Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Ook deze grootschalige diefstal bij de bloemenveiling valt hier ook onder. Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en ja, ook de buren kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.