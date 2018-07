Vier aanhoudingen van internetoplichting

De verdachten plaatsten onder valse namen advertenties op een internet verkoopsite, waarbij ze onder andere e-readers, computer spellen, motorhelmen en smartphones te koop aanboden. Na de koopovereenkomst maakten de slachtoffers het geld over, maar kregen zij het ‘aangekochte’ goed niet geleverd. Een van de verdachten zette ook een jongen onder druk om zijn rekeningnummers ter beschikking te stellen voor de oplichtingen. Hierbij bedreigde en mishandelde de verdachte hem.



De vier zijn vrijdag 29 juni voorgeleid voor de rechter-commissaris. Een 19-jarige verdachte is daarna 14 dagen in bewaring gesteld. De andere drie verdachten zijn onder voorwaarden in vrijheid gesteld en blijven verdachten in deze zaak.



Internetoplichting

Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. Kijk voor tips en adviezen op onze speciale themapagina over internetoplichting.



Katvangers

Om buiten beeld te blijven van de politie en zelf problemen met de bank te voorkomen, maken veel oplichters gebruik van zogenoemde katvangers, mensen die tegen betaling hun bankrekening ter beschikking stellen. Het geld dat slachtoffers naar deze rekeningen overmaken, wordt in opdracht van de feitelijke oplichter gepind door zogenoemde cashers. Hoewel de katvangers en de cashers zich niet schuldig maken aan oplichting, lopen zij wel degelijk een groot risico. Beide groepen maken zich schuldig aan witwassen, een strafbaar feit. De katvangers en cashers komen als eerste bij de polite in beeld en lopen dus grote kans te worden gepakt en vervolgd. Voor de katvangers geldt bovendien dat zij vaak door geen enkele bank meer worden geaccepteerd en dus niet meer kunnen bankieren.