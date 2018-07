Aanhouding automobilist na aantreffen drugs

De politie kreeg dinsdagavond rond 20.00 uur een melding dat er drugs gedeald zouden worden ter hoogte van de Hamsesticht in Dongen. Daarbij zou door de bestuurder vanuit de ene auto iets overgegeven worden aan een persoon in een ander voertuig. De dienders hebben een van de betrokken voertuigen op de Rijensestraatweg gecontroleerd. In het voertuig lag een supermarkttas met daarin circa 100 gram hennep. Hierop is de bestuurder aangehouden. Hij beweert dat hij de drugs bij had voor eigen gebruik.