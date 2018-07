Getuige zet politie op spoor van gevaarlijk rijdende automobilist

Een van de agenten herkende de man in de bedoelde auto als betrokkene bij een aanrijding op 14 juni 2018 op de Nieuwe Kadijk waarbij hij onder invloed van naar later bleek amfetamine en GHB was. Ze zagen dat de bestuurder erg onrustig was. Ze vroegen hem naar zijn rijbewijs waarna hij in een schoudertas rommelde. De agenten zagen dat daarin twee messen zaten. Verder lag op de bijrijdersstoel een grote houten stok en een stofzuigerstok waarvan het uiteinde ingedeukt was. Hierop werd de verdachte aangehouden ter zake rijden onder invloed en de Wet Wapens en Munitie. Een GGD-arts heeft bloed afgenomen om vast te stellen of de 32-jarige man opnieuw onder invloed van alcohol en / of drugs verkeerde.