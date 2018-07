Politie doet onderzoek naar schietincident

De bewoner werd wakker van geluiden en even later werd hij beschoten. Voor de woning bleek een ladder te zijn geplaatst. Mogelijk is die bij het incident gebruikt. Vlak na het schieten reed er een donkerkleurige auto weg bij de woning. Een vergelijkbare auto werd door ons gevonden op een parkeerterrein aan de Amsteleindstraat.

Onderzoek

Collega’s zijn op dit moment bezig met sporenonderzoek bij de woning en op de locatie waar de auto werd gevonden. Daarnaast zal er een buurtonderzoek plaatsvinden en worden getuigen gehoord. Mensen die vanochtend in de omgeving van de Meierij of de Amsteleindstraat iets is opgevallen kunnen daarover contact opnemen met ons. Dat kan op 0900-8844, maar dat kan ook anoniem op 0800-7000.